‘Positief gevoel’ na noodkreet over psychiatrische zorg

Bouwbe­drijf Te Brake failliet: voor 9 bouwvak­kers volop belangstel­ling

14:45 LIEVELDE - Bouwbedrijf Te Brake uit Lievelde is dinsdag failliet verklaard door de rechter in Zutphen. Er werken 9 mensen bij het bedrijf. Maar over de toekomst van deze mensen hoeft niemand zich zorgen te maken, volgens curator Tian Herstel: ,,Voor goede vaklui is grote belangstelling.”