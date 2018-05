Quadbestuurder die op A18 inrijdt tegen verkeer krijgt geen straf

Op de video is te zien dat de man lachend op een quad tegen het verkeer inrijdt en zich op de vluchtstrook begeeft. De beelden doken vandaag op de website VKMag op, maar het roekeloze tafereel speelde zich vermoedelijk al begin mei af. Op die dag kreeg de politie van Doetinchem namelijk een melding van een quadrijder op de A18 binnen, vertelt de politiewoordvoerder. ,,Agenten zijn toen ter plaatse gegaan, maar konden de quad op de snelweg niet vinden.’’ Later troffen ze het voertuig een stukje bij de A18 vandaan alsnog aan. Van twee verdachten werden de gegevens genoteerd. Meer kon er door de politie niet worden gedaan.

Niet scherp genoeg

,,Natuurlijk is ons vermoeden dat de verdachte in de video dezelfde persoon is als die we toen staande hebben gehouden’’, gaat de woordvoerder verder. ,,Maar de beelden zijn niet scherp genoeg. De man is niet te herkennen, en het nummerbord niet te lezen.’’