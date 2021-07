Raad Doetinchem blijft bij besluit: tankstation naar Oostelijke Randweg

Met zijn opmerking zette Boerwinkel rechtstreeks de aanval in op Sipke Hubers, het raadslid dat in maart 2020 nog tegen de verhuizing van het tankstation naar de rand van natuurgebied De Zumpe was.



Toen was Hubers nog van de SP, maar in juni 2020 werd hij uit de partij gezet omdat hij niet goed zou functioneren. Hij ging alleen verder en is sinds kort vóór de verhuizing van het tankstation naar de Randweg.