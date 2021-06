Raadslid Sipke Hubers toch vóór verhuizing tankstation: ‘Ik denk nu beter na over dingen’

De switch van Hubers is cruciaal. In maart 2020 was namelijk een minieme meerderheid binnen de Doetinchemse gemeenteraad tegen de verhuizing, zodat het plan - waaraan zeven jaar was gewerkt door de gemeente en de pomphouder - na fors protest vanuit de buurt van tafel ging: 15 raadsleden stemden voor, 16 tegen.



In maart 2020 maakte Hubers nog deel uit van de uit vier raadsleden bestaande fractie van de SP. In juni wilde de partij niet meer verder met Hubers, die niet zou voldoen, en vroeg hem de zetel in te leveren. Hubers wilde dat niet en ging alleen verder als Fractie Hubers.