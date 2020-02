Range Rover vliegt van afrit bij Doetinchem en zit vast in de modder

EXPOSITIE Uniek beeld van oorlogsja­ren dankzij Doetinchem­mer Jan Massink: ‘Zoveel goed fotomateri­aal is heel bijzonder’

28 februari DOETINCHEM - Doetinchemmer Jan Massink heeft in de oorlogsjaren een grote hoeveelheid foto's gemaakt. In zijn eigen stad en ver daarbuiten. Een ruime selectie van de in 1980 overleden docent en amateurfotograaf is vanaf vanavond te zien in het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.