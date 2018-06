Rapper Massief: 'Heb hier niets mee te maken!!'

81-jarige fietser aangereden door motor op Raadhuis­straat

6 juni DOETINCHEM - Een 81-jarige fietser is woensdagmorgen rond 10.45 uur aangereden door een motorrijder op de Raadhuisstraat in Doetinchem. De fietser kwam ten val en liep daarbij een hoofdwond op. De 81-jarige is met een ambulance naar het Slingeland Ziekenhuis gebracht.