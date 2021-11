Recherche onderzoekt grootschalige fraude door ‘schadekoning’ die vanuit de Achterhoek werkt

Deze krant sprak met tientallen gedupeerden die menen door Bolier benadeeld of opgelicht te zijn. De politie bevestigt desgevraagd dat er een onderzoek loopt naar de schade-expert, maar wil over de aard daarvan niets kwijt. De recherche roept echter wel mensen op om zich bij de fraudedesk te melden, als zij denken gedupeerd te zijn.



Twentenaar Bolier is een markante ondernemer, die naam maakte als Vriezenveense aannemer. Zo was hij betrokken bij de bouw van het prestigieuze treinstation in hartje Rotterdam. Hij bouwde mee aan de constructie van de bijzondere glazen kap.