Rechter: Doetinchem mag donderdag niet beginnen met opruimen gifvaten

Man uit Almelo licht Rabobank Doetinchem op voor tienduizen­den euro’s: ‘Bank is goed van vertrouwen’

26 november ZUTPHEN/ DOETINCHEM - Een 28-jarige man uit Almelo is donderdag veroordeeld voor oplichting van de Rabobank Doetinchem. Hij had een bedrijf (verlichting en geluid) in de evenementenbranche. Toen de Rabobank hem in 2017 en 2018 een lening weigerde, bedacht hij daarom een andere manier om aan geld te komen.