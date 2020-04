Recorddroogte dreigt weer voor Achterhoek

Het is droog. Al weken lang is er nauwelijks een druppel water gevallen in de Achterhoek. De grondwaterstand bij het peilpunt in Beltrum staat al op rood. In andere delen van de regio, met name in de Oost Achterhoek en de omgeving van Hengelo - Zelhem, staat het stoplicht op oranje. En voorlopig wordt er nog geen regen voorspeld.



Een maand geleden werd nog gemeld dat alle problemen met grondwaterstanden en droogte opgelost leken. Met dank aan een kletsnatte februari waren alle waterreservoirs weer op orde. Op dit moment ligt het gemiddelde neerslagtekort op iets meer dan 30 mm regen. Over 10 dagen ligt dat al op ruim 50 mm regenwater. Dat is meer dan de droge jaren in 2018 en 2019.