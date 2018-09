Rector: 'Overlijden Tijmen heeft enorme impact op de school'

Wordt er nu eindelijk gezwommen in de Oude IJssel?

16:28 DOETINCHEM - Wordt er komende zondag eindelijk gezwommen in de Oude IJssel bij het centrum van Doetinchem? Het zou drie keer is scheepsrecht zijn na eerdere afgelastingen in 2015 en 2017. Maar voorlopig staat het signaal op groen voor Swim to fight cancer in de Oude IJssel.