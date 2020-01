Ree wacht opening ecoduct niet af en loopt al boven de A18

Verwacht wordt dat de ree het goede voorbeeld geeft voor dassen, kamsalamanders, marters en boomkikkers die voorheen altijd stuitten op snelweg A18, die het natuurgebied sinds 1986 doorkruist.



De Koekendaal beslaat in totaal meer dan veertig hectare. Het viaduct is een brede brug, begroeid met bomen en planten, over de snelweg.



Met de aanleg van het ecoduct - de eerste in de Achterhoek - is in 2018 door BAM in opdracht van Rijkswaterstaat Oost Nederland begonnen. Woensdagmiddag is de wildovergang officieel geopend. De ree heeft daarop niet gewacht.