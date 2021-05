‘Regel online feestje voor fans Superboeren’

Via intensieve begelei­ding werkte Jacquelien (47) aan haar wederop­stan­ding: ‘Ik zag geen uitweg meer’

30 april DOETINCHEM - Jacquelien Koerhuis werkt 24 uur per week bij Zorgvilla De Ooijman in Doetinchem en volgt een opleiding aan het Graafschap College. Dat lijkt niet opzienbarend, maar dat is het wel degelijk. Want de 47-jarige Doetinchemse komt van ver. Van heel ver. ,,Ik zag geen uitweg meer.’’