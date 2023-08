Over de Tong In dit restaurant in de Achterhoek krijgt de bruine kroeg nieuw leven (en je kunt er nog lekker eten ook)

De bruine kroeg verdwijnt helaas steeds meer uit het Nederlandse straatbeeld. Hoe fijn is het dan dat lokale ondernemers nieuw leven blazen in een stoppend café en meteen raak schieten. Het Bronckhorster Proeflokaal in Steenderen is qua uitstraling een bruine kroeg, maar wel met Gyoza, waterbuffel en meerval op de kaart.