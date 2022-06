Regio juicht om uitstel Noordtak, maar dreiging goederentrein door Achterhoek en Liemers nog niet ten einde

1. Wat is de Noordtak ook alweer?

De Noordtak moet het vervolg worden op de Betuweroute: een verbindend spoor waarover goederentreinen vanuit de haven van Rotterdam kunnen doorrijden naar Noord-Duitsland en Oost-Europa. Vijf tracés komen daarvoor in aanmerking, waaronder het huidige spoor via Arnhem over Zutphen en Deventer naar Oldenzaal, dwars door bevolkingscentra dus.



De Achterhoek en Liemers maken zich grote zorgen over de beoogde route die door dunbevolkter gebied loopt: via Zevenaar over Doetinchem naar Oldenzaal.