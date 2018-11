Regio's Achterhoek en FoodValley krijgen allebei 20 miljoen van het Rijk

,,Wij zijn blij met de honorering van het Rijk", zegt Mark Boumans, burgemeester van de gemeente Doetinchem en voorzitter van de Achterhoek Board. ,,Natuurlijk hadden we gehoopt op de volledige aanvraag van 40 miljoen, maar dit is natuurlijk een ongelooflijk groot bedrag.”

Het aantal inwoners van de Achterhoek daalt de komende decennia, het aantal ouderen stijgt en de beroepsbevolking neemt in snel tempo af. Deze ontwikkelingen hebben consequenties voor zowel de woningmarkt als de arbeidsmarkt. Daar willen de Achterhoekse gemeenten gezamenlijk op inspelen. Het grote doel is om het werk-, woon- en leefklimaat op peil te houden. Zo is er geld nodig om woningen aan te passen danwel te bouwen voor bijvoorbeeld jongeren en ouderen. Ook wordt geld gestoken in opleiding van bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.