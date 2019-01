Regioburgemeesters naar Den Haag voor snellere aanpak A12 tussen Arnhem en Duitse grens

De Gelderlander maakte woensdag bekend dat de files op de A12 in 2018 flink zijn gegroeid, met name in de ochtendspits van de Duitse grens en de Achterhoek richting Arnhem. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem haakte hier op aan in zijn nieuwjaarstoespraak. Hij noemde de dichtslibbende snelwegen rond Arnhem ‘een obstakel tussen ons en onze toekomst'. Marcouch pleitte ook voor verbeteringen aan de ICE, de internationale sneltrein die van de Randstad via Arnhem naar Duitsland loopt. ‘Wij gaan in Den Haag praten als Brugman voor een bereikbaar en toegankelijk Arnhem', aldus Marcouch.