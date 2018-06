Reiziger wacht chaos bij staking streekvervoerders

Vervoerder Breng weet nog niet precies wat de aangekondigde staking betekent voor het streekvervoer in de regio Arnhem-Nijmegen. ,,Het enige dat wij hebben gehoord is dat er is aangekondigd om vanaf maandag weer te staken’’, zegt woordvoerder Gjalt Rameijer. ,,Wanneer inderdaad wordt gestaakt, proberen wij het vervoer zo goed mogelijk te regelen met chauffeurs die wel willen rijden. Meer duidelijkheid is er nog niet en tussen nu en volgende week maandag kan nog veel gebeuren.’’



De woordvoerder doelt daarmee op de onderhandelingen die belangenorganisatie Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) snel zou willen starten met de vakbonden.



Wel gestaakt wordt er bij de vervoerders Syntus, Connexxion, Keolis, Hermes, Qbuzz en Breng. De staking is een vervolg op eerdere acties en is nu voor onbepaalde tijd, aldus FNV.