Rellen bij stadion De Vijverberg na mislopen promotie: ME veegt terrein leeg

Nieuwe Doetinchem­se dominee hoopt op fysieke kerkdien­sten: ‘Geloven kun je niet in je eentje doen’

9 mei DOETINCHEM - Hij is jong, komt van de Zeeuwse klei naar de Achterhoekse zandgrond en gaat op zijn 29ste ,,eindelijk echt aan het werk.” Willem Jan van de Velde is op zaterdag 1 mei bevestigd als dominee van de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) in Doetinchem. ,,Ik richt me eerst op de mensen die ziek zijn ”, blikt de dominee vooruit.