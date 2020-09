Reserveren en blijven zitten bij de intochten van de Sint in de Achterhoek

Dat is naar voren gekomen uit een overleg over intochten in het gebied van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG), waar de Achterhoek onder valt. De VNOG ziet de sinterklaasintochten als een evenement. ,,En dan moeten de genoemde regels in acht worden genomen”, zegt VNOG-woordvoerder Heidi Otten.



Voor de intochten moeten de sinterklaascomités een vergunning aanvragen in hun eigen gemeente. Die bepaalt uiteindelijk of de intocht voldoende ingericht kan worden met 1,5-meter afstand tussen bezoekers en of de aankomst door mag gaan.