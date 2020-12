Rijden volle goederentreinen straks dwars door de Achterhoek? ‘De regio heeft niets aan de Noordtak’

Doetinchem wil nog steeds tunnel in Europaweg

9:42 DOETINCHEM - Het gemeentebestuur van Doetinchem wil nog altijd een tunnel om zo de Europaweg onder het spoor door te kunnen leiden. Deze tunnel is ver weg nu daarvoor geen plek is in de plannen over de invoer van de RegioExpres: een sneltrein die – mogelijk vanaf 2026 – eens per uur rijdt van Doetinchem naar Arnhem.