Rochano regelt elk huwelijksaanzoek vanuit Doetinchem, zelfs tot in Dubai: ‘Minimaal acht aanzoeken per week’

Hij noemt het zelf een unieke nichemarkt. De 26-jarige Doetinchemmer Rochano Til organiseert huwelijksaanzoeken. Dat doet hij bepaald niet in zijn eentje, zijn bedrijf MARRY ME LIGHTS telt inmiddels acht medewerkers. ,,We werken in heel Duitsland, Nederland, België en Parijs. En doen minimaal acht aanzoeken per week.”