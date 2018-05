Roekeloze quadbestuurder rijdt tegen verkeer in op A18 bij Doetinchem

videoDOETINCHEM - Op beelden die vrijdag zijn opgedoken, is te zien hoe een bestuurder van een quad tegen het verkeer inrijdt op de snelweg A18 bij Doetinchem. De waaghals rijdt over de vluchtstrook, maar waagt zich ook op een rijstrook als er geen verkeer is.

De beelden werden online gezet door de website VKMag.

Wie de maker is, is onduidelijk. Mogelijk gaat het om een stunt en is de filmer daarbij betrokken.

Het is vrijdag kort na het middaguur niet duidelijk of de beelden recent zijn. De politie zegt veel vragen te krijgen over het filmpje en komt later vandaag met een reactie.