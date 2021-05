Roep om grenswerkers met voorrang te vaccineren: ‘Voor bedrijven in grensregio is het nu bijzonder lastig’

Dat zeggen FNV-bestuurder Wilco Veldhorst, ook voorzitter van de Internationale Vakbondsraad (IVR) Rhein-IJssel, en voorzitter Koen Knufing van werkgeversorganisatie VNO-NCW Achterhoek.



Mensen die vanuit ons land Duitsland ingaan, moeten sinds vorige maand een negatieve coronatest op zak hebben. Die mag hooguit drie dagen oud zijn. Voor mensen die meerdere keren per week in beide landen moeten zijn, is dat niet te doen, vindt Veldhorst.



Ook nieuwe versoepelingen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen zetten volgens Veldhorst en Knufing geen zoden aan de dijk. Mensen die volledig gevaccineerd zijn, in de meeste gevallen dus twee keer ingeënt, hoeven sinds maandag geen negatief testbewijs meer bij zich te hebben. Datzelfde geldt als je recent corona gehad hebt, en nu dus immuun bent. De hoeveelheid grenswerkers die hiervan profiteert, is volgens de bestuurders en burgemeesters in de grensregio zeer beperkt.