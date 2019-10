Roep om speciaal vervoer voor arrestanten bij sluiting cellen in Achterhoek, Ede en Tiel

‘Noodhulp in gevaar’

De landelijke PvdA vreest dat met de sluiting de noodhulp in deze regio's in gevaar komt. Dit doordat agenten niet beschikbaar zijn in de tijd dat ze arrestanten weg moeten brengen. Kamerlid Attje Kuiken pleit daarom voor een aparte vervoersdienst voor arrestanten ‘om een tekort aan agenten in de genoemde gemeente te voorkomen’. Ook ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf maakt zich zorgen over de sluitingsplannen. Ook zij noemt de optie voor een speciale vervoersdienst. Volgens haar ondervinden niet alleen agenten hinder van de langere reistijden, maar ook advocaten, rechercheurs en forensisch artsen.

Burgemeesters

Van der Graaf vraagt zich bovendien af of lokale bestuurders, waaronder burgemeesters, niet te laat zijn betrokken bij besluitvorming over de plannen.



Die opmerking sluit aan op de reactie van Deventer burgemeester Ron König, die dag dat de discussie over mogelijke sluiting niet meer speelde: ,,We dachten: deze discussie is afgerond. Ik ben tegen de sluiting zoals nu door de politie wordt voorgesteld.”



König staat niet alleen in zijn kritiek. De burgemeesters in de Achterhoek maken zich ook grote zorgen, zei burgemeester Mark Boumans van Doetinchem eerder tegenover De Gelderlander.



,,Als agenten uit het gebied moeten voor arrestantenvervoer blijft er soms misschien maar één auto over in bijvoorbeeld de West-Achterhoek. De rijtijd van Vorden naar Netterden is meer dan een uur.”