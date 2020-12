Rokende werknemer krijgt 30.000 euro na onterecht ontslag door Doetinchems bedrijf: ‘Impact op hem is gigantisch’

De terugkeer van Normaal mascotte Hendrik Haverkamp

23 november HUMMELO - Dat Hummeloër Henk Wolters alias Hendrik Haverkamp poëtische gaven heeft weten we in de Achterhoek al decennia lang. Vanaf maandag weet de rest van Nederland het ook; dan is Haverkamp te zien in de EO-serie Typisch Achterhoek.