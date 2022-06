Rolf de Folter duikt na Achterhoeks debacle nu op als interim-bestuurder van Gelre Ziekenhuizen

Directeu­ren SKB en Slingeland blikken terug: ‘Onrust en emoties waren enorm’

DOETINCHEM/WINTERSWIJK - Ze zijn er helemaal klaar mee, het conflict dat er was tussen het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk en het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Het liefst blikken de ziekenhuisdirecteuren Jeltje Schraverus (63) en Marja Weijers (66) vooruit en benadrukken ze het nieuwe elan dat is ontstaan nu beide ziekenhuizen weer op eigen benen staan. ,,Iedereen kijkt naar de toekomst en die ziet er voor beide huizen goed uit.”

