Romy (10) en Morris (11) willen korfbalemoji: 'Zó stom dat die er niet is'

DOETINCHEM - De jonge korfballers Romy Stevering (10) en Morris Broos (11) zit al heel lang iets dwars: er bestaan duizenden emoji's, maar een korfbalemoji zit er niet bij. Ze schakelden het Jeugdjournaal in om dat te veranderen. Zaterdagavond zijn ze er te zien in het item Dwars.

De korfballers van de Doetinchemse club Olympus '58 kletsen via WhatsApp wat af over hun sport. Het liefst gebruiken ze daar ook een emoticon bij van hun grote hobby. ,,Zo'n emoji is veel leuker dan elke keer het woord 'korfbal'. Ons hele team vindt dat. Van bijna alle sporten bestaat een emoji, zelfs van heel onbekende, alleen van korfbal niet. Dat vinden we écht stom’’, vertelt Romy.

E-mail

Namens haar hele team stuurde ze daarom een e-mail naar de redactie van het Jeugdjournaal. Zonder al te hoge verwachtingen. Maar na een week wachten kreeg ze een positieve reactie van het programma. ,,We mochten bij het item Dwars komen. Alleen niet met het hele team. Gelukkig wilde Morris meewerken.’’

Een cameraploeg kwam ruim 1,5 uur bij Romy over de vloer om te filmen. Daarna gingen de twee met het programma naar de Amsterdamse emoji-expert Lilian Stolk, die eerder Het zonder woorden-boek op de markt bracht. Romy: ,,Dat was heel interessant. Samen stuurden we ook een echte aanvraag naar het bedrijf dat emoji's uitbrengt.’’

De opnames waren best spannend, vond Romy. ,,We moesten heel vaak iets opnieuw doen en dingen een tweede keer zeggen. En we waren ook echt lang bezig. Het was bijzonder om zo'n tv-opname mee te maken.’’

Mooi avontuur

Volgens Stolk is de kans niet héél groot dat het Unicode Consortium, de organisatie die taal en code's digitaliseert, de aanvraag goedkeurt. Een emoji moet aan flink veel eisen voldoen, voor die er komt. ,,De verwachting moet zijn dat die populair is, er mag niet al iets soortgelijks bestaan en de emoji moet overal ter wereld te gebruiken zijn. Bij dat laatste punt wordt het lastig. Korfbal is vooral in Nederland bekend, daarbuiten bijna niet. Het wordt dus nog spannend’’, zegt Stolk.

Mocht het Consortium toch overtuigd zijn, is de emoji op z'n vroegst in 2020 te gebruiken. De deadline om emoji's voor 2019 in te sturen, was al verstreken. En als het niet lukt? Dan was het 'een mooi avontuur', zo vertelt Romy. ,,We hopen dat het lukt, maar het was al een hele leuke dag met het Jeugdjournaal. En er is ook een app waarmee je je eigen emoji's kan ontwerpen. Gaan we die gewoon gebruiken.’’