Run op controversiële Zwarte Pieten Playmobil

DOETINCHEM - In onder meer Doetinchem is een ware run ontstaan op Playmobil met Sinterklaas en Zwarte Pieten. De doosjes, die voor 7,99 euro verkrijgbaar waren bij de Kruidvat, raakten binnen een dag uitverkocht.

,,Een week of twee geleden kregen we ongeveer 20 tot 25 doosjes binnen’’, zegt een medewerker van drogisterij Kruidvat aan de Hamburgerstraat in Doetinchem. ,,Binnen een dag was alles weg.’’



Het speelgoed was niet alleen populair in Doetinchem. Volgens een woordvoerder van Kruidvat zijn de doosjes vrijwel nergens meer te krijgen. ,,Het zou kunnen dat er hier en daar nog wat ligt, maar ook online zijn we volledig uitverkocht.’’

Lees ook Playmobil verkoopt weer Zwarte Piet-poppetjes Lees meer

Traditionele Zwarte Piet

Playmobil was eigenlijk al in 2014 gestopt met het maken van Zwarte Piet-poppetjes. De speelgoedfabrikant besloot echter, ondanks alle ophef, in 2018 weer een lichting te produceren met daarin de ‘traditionele’ Zwarte Piet.



Inclusief dikke rode lippen en gouden oorbellen. Playmobil zei dit destijds te doen ‘op verzoek van enkele retailers’.



De productie van 2018 was de afgelopen weken dus te koop in alle Kruidvat-filialen en online. Hoeveel doosjes er te koop waren, wil de drogist niet zeggen. Volgens de woordvoerder gaat het om een ‘oude voorraad’.

Discussie