Ruzie tussen jeugdgroepen leidde tot steekpartij in Doetinchem

We­senthorst wint debatwed­strijd voor vm­bo-scholieren

8:58 DOETINCHEM - De locatie Wesenthorst van het Almende College in Ulft is winnaar geworden van de debatwedstrijd voor Achterhoekse vmbo-scholieren. In de finale versloeg het team van De Wesenthorst de equipe van het Rietveld Lyceum uit Doetinchem. De wedstrijd werd dinsdag gehouden op het Metzo College in Doetinchem.