Sauna vliegt in brand in vrijstaande woning in Doetinchem: veel rookontwikkeling bij rieten kap

CDA-er Jaco Geurts informa­teur Doetinchem­se raad waar eerste FvD-de­batje doodbloedt

DOETINCHEM - Tweede Kamerlid Jaco Geurts (CDA) is benoemd als informateur voor de vorming van een gemeenteraadscoalitie in Doetinchem. Dat is deze donderdagavond bekendgemaakt tijdens een duidingsraad.

24 maart