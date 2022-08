Schuur en aanhangwagen branden af in Doetichem

Jonge mannen vernielen oorlogsmo­nu­ment in ’s-Heerenberg, maar hebben spijt en zorgen zelf voor herstel

‘S-HEERENBERG - Het vernielde oorlogskanon in het centrum van 's-Heerenberg is weer in ere hersteld. De daders - twee jonge mannen van begin twintig - hebben zich gemeld bij de politie en uiteindelijk gezorgd dat de schade werd gerepareerd.

