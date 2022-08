Schuur en aanhangwagen branden af in Doetinchem

Situatie in Slingeland Ziekenhuis genormali­seerd; medewer­kers kunnen op adem komen

DOETINCHEM - De alarmbellen in het Slingeland Ziekenhuis zijn tot zwijgen gebracht. Het aantal covidpatiënten dat opgenomen is, is in de loop van de week flink afgenomen, net als het aantal ziekmeldingen van medewerkers. ,,Het personeel kan nu gelukkig op adem komen", stelt woordvoerster Saskia Steenbergen.

