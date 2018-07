Schuurtjes Sumatraplein afgebrand

De politie heeft bewoners van de woningen aan het plein uit voorzorg uit hun huizen gehaald. Op het moment dat de brandweer ter plaatse kwam, stonden diverse schuttingen en drie schuurtjes achter de woningen aan het Sumatraplein in brand. Ook een bosschage die aan de rij woningen grenst, heeft vlam gevat.



Volgens de politie is bij de brand niemand gewond geraakt. De brandweer is aanwezig met onder meer een tankautospuit. Hoe de brand is ontstaan, is op dit moment niet duidelijk. De officier van dienst kan niet zeggen wanneer bewoners weer hun huizen in mogen.