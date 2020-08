Scooterrijder aangehouden na doorrijden na ongeval

Hogenkamp zit al 48 uur opgesloten op hotelkamer voor eerste toernooi in half jaar: ‘Ontbijt voor de deur gezet’

27 augustus PRAAG - Het geduld van Richel Hogenkamp voor haar rentree in het internationale tenniscircuit wordt ernstig op de proef gesteld. De 28-jarige profspeelster uit Doetinchem zit, in afwachting van de resultaten van een verplichte coronatest, al 48 uur opgesloten in haar hotelkamer in de Tsjechische hoofdstad Praag.