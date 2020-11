Scooterrijdster valt op spoor voor aanstormende trein: omstanders redden vrouw het leven

Achterhoek­se gemeentera­den klungelen met digitaal vergaderen: ‘We houden ons hart vast’

8 november WINTERSWIJK/ AALTEN/ DOETINCHEM - Een raadsvergadering mèt beeld, maar zonder geluid. Eentje die door de deelnemers wel, maar voor het publiek niet was te volgen. Startproblemen en bijeenkomsten die ongewild veel later kunnen beginnen. Regelmatig is het een rommeltje tijdens de Achterhoekse raadsvergaderingen, die sinds dit voorjaar veelal digitaal plaatsvinden.