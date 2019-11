‘Seksclub Doetinchem moet op slot na misstanden’

Kuik stelt elf vragen aan de staatssecretaris, waarbij de vraag om sluiting de opvallendste is. Ook wil zij een debat over de situatie in Doetinchem. In de uitzending zondag sprak Kuik van ‘een vorm van moderne slavernij’ en kondigde zij de vragen aan. ,,Het gaat hier om mensenlevens. Ik ga in debat met de staatssecretaris om uit te vogelen hoe we dit soort grove misstanden de kop in kunnen drukken.”



Verder heeft zij een vraag over de zedenpolitie, die niets zou doen met meldingen over misstanden in Escape Doetinchem. De politie kon nog geen antwoord geven op de vraag of dit inderdaad zo is, of er vaker meldingen komen van prostituees die in Doetinchem werken en wat daarmee wordt gedaan.



Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem zei dat zijn ‘nekharen overeind gaan staan’ van de beelden. Hij kondigde een stevig gesprek aan met de eigenares, dat vandaag plaatsvindt. ,,Wij kijken na het gesprek wat een en ander betekent voor de exploitatie en vergunning van Escape”, aldus Boumans.



Het CDA Doetinchem wil weten vanaf welke leeftijd sekswerkers welkom zijn in Escape, hoe de afgelopen jaren controle heeft plaatsgevonden en of er vervolgstappen komen om te zorgen dat dergelijke misstanden niet meer binnen Doetinchem kunnen plaatsvinden. Het college heeft die vragen nog niet beantwoord.