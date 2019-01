Sem, het slachtoffer uit deze cold case, maakt dertien jaar later nog veel los

Het is bijna dertien jaar geleden dat de kinderen van Alma en Peter van Ditzhuyzen een dode baby vonden in een vijver in Doetinchem. Het pasgeboren jongetje, dat de naam Sem Vijverberg kreeg, is door geweld om het leven gekomen. De vader en moeder zijn nooit gevonden; de zaak is onopgelost en staat op de derde editie van de coldcasekalender. In de hoop dat er alsnog aanwijzingen komen die leiden naar de dader(s).