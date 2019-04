Senefelder Misset in Doetinchem vraagt faillissement aan

Omgekomen spookrij­der A18 is man van 25 uit Zevenaar

14 april KILDER - Bij het ongeluk met een spookrijder op de A18 is zaterdag een 25-jarige man uit Zevenaar omgekomen. Hij reed, vanaf de Wijnbergseweg in Doetinchem, tegen het verkeer in, de Rijksweg A18 op in de richting van Wehl. Ter hoogte van Kilder botste de Zevenaarder frontaal op een tegemoetkomende auto, bestuurd door een 54-jarige man uit Huissen. Hij raakte door de botsing zwaargewond.