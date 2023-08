Simon, de Cultcast: ‘De Graafschap móet winnen van VVV om bij te blijven’

Nu al voor ruim 700.000 euro aan g­ps-apparatuur gestolen bij boeren, en het einde is nog niet in zicht

Inbrekers hebben dit jaar al 106 gps-systemen uit landbouwmachines gestolen. Een gouden business voor het dievengilde, want de gestolen apparaten vertegenwoordigen samen een waarde van 728.500 euro. En het einde is nog niet in zicht, want het aantal diefstallen neemt afgelopen jaren toe, ziet Cumela, de brancheorganisatie voor loonwerkers.