Simon, de Cultcast, dé podcast over De Graafschap, dinsdag online vanwege wedstrijd op maandagavond

‘Gewoon je kloten eraf lullen’ in Simon, de Cultcast, dè nieuwe podcast over De Graafschap

Achterhoekers opgelet: De Gelderlander komt met een nieuwe podcast over De Graafschap. Clubwatcher Raymond Willemsen en Achterhoeker Rick Aalbers praten in ‘Simon, de Cultcast’ over alles wat er speelt op de Vijverberg. „In een podcast kun je meer kwijt dan in een artikel.”