Slachtoffer schietpartij Doetinchem is man (22) uit Gouda

Verdere informatie over bijvoorbeeld de achtergronden van het schietincident geeft de politie niet, volgens een woordvoerder ‘omdat we nog volop met het onderzoek bezig zijn’. Onbekend is dan ook wat de man uit Gouda in Doetinchem te zoeken had.



Bekend is wel dat het slachtoffer zich zondagavond rond 18.30 uur heeft gemeld in het ziekenhuis met één of meerdere schotwonden, waaraan hij is behandeld. Er stond een blauwe Suzuki met meerdere kogelgaten voor de hoofdingang van het ziekenhuis, die later door de politie is afgesleept.



In de omgeving zouden meerdere kogelhulzen zijn gevonden en ook heeft de politie en speurhond ingezet om naar meer bewijsmiddelen te zoeken. Momenteel is onduidelijk of dat iets heeft opgeleverd.



De politie vraagt mensen die mogelijk meer weten van het incident, zich te melden.



Bekijk hieronder de video van het onderzoek van de politie bij het ziekenhuis.