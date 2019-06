Slachtoffer steekpartij Doetinchem heeft ‘niet zo’n heel duidelijk verhaal’ bij aangifte

De achtergronden van de steekpartij, die rond 23.00 uur plaatsvond in de omgeving van de J. F. Kennedylaan, blijven nog vaag. Zo weet de politie niet precies waar de Ulftenaar is neergestoken. Er wordt rekening gehouden met meerdere locaties zoals de kruising Kalverstraat met de Markthalstraat en de JF Kennedylaan en Prins Bernhardstraat.



Ook de aanleiding van de steekpartij is nog niet helder, hoeveel dader(s) er zijn geweest evenmin. Getuigen zeiden vlak na het incident drie personen te hebben zien wegrennen, maar bij de politie is slechts een beperkt signalement bekend van één dader: een jongeman van zo’n 18 jaar oud, ongeveer 1,80 meter lang en een licht getinte huidskleur. Hij droeg een licht gekleurd vest met capuchon.



Direct na de steekpartij is sporenonderzoek gedaan en vanmorgen is met buurtbewoners gesproken. De politie vraagt andere mensen die meer weten over het incident, of die woensdagavond iets gezien hebben dat mogelijk met de steekpartij te maken kan hebben, zich te melden via 0900-8844.