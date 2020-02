‘Slingeland chanteerde Doetinchem over nieuwbouw ziekenhuis’

,,Er is gezegd: ‘We willen dáár bouwen of anders bouwen we helemaal niet’”, beweerde Visscher van de Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water na afloop van de rechtszitting. Behoud Kemnade is tegenstander van het nieuwe ziekenhuis dat staat gepland vlakbij het Waalse Water, de Oude IJssel en de Kemnade, dicht tegen kwetsbare natuur. De tegenstanders willen dat de nieuwbouw van het Slingeland bij het station van Doetinchem komt.



Hun bezwaren werden door de Raad op 29 mei vorig jaar al niet-ontvankelijk verklaard. Maar stichting Behoud Kemnade en Waalse Water legt zich daar niet bij neer en tekende verzet aan. Die zaak diende woensdag. Volgens Visscher zijn er nieuwe feiten bekend die hadden geleid tot een andere uitspraak van de Raad van State dan die van vorig jaar.



Zo zou de gemeenteraad van Doetinchem in 2013 voorstander zijn geweest van nieuwbouw van het Slingeland Ziekenhuis bij het station. De ziekenhuisdirectie zag al snel af van die plek. Volgens Visscher heeft het Slingeland de gemeenteraad onder druk gezet om de nieuwbouwlocatie bij de snelweg te plannen. Dat zou juni vorig jaar bekend zijn geworden. ,,De gemeenteraad is gechanteerd.”



