Slingeland mag nieuw ziekenhuis bouwen aan A18

fotoserie De deceptie van de degradatie in Doetinchem in beeld

10:06 DOETINCHEM - De marge was niet voldoende voor De Graafschap: ondanks een 2-1 winst in Rotterdam degradeert de Doetinchemse club, doordat Sparta op De Vijverberg met 2-0 won. En dat zorgt voor veel verdriet onder iedereen die de Superboeren een warm hart toedraagt. De avond in beeld.