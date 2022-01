Slingeland moet nieuwe vergunning aanvragen voor bouw ziekenhuis aan A18

DOETINCHEM - Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem moet een nieuwe vergunning aanvragen voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis aan de A18. Het Slingeland wil nog altijd volgens plan in 2026 open.

Het Doetinchemse ziekenhuis had al een omgevingsvergunning aangevraagd, maar die is buiten behandeling gesteld, zo is te lezen op de website van de gemeente. De reden is dat het er afgelopen zomer een streep is gezet door het oorspronkelijke ontwerp.

‘Onduidelijk wanneer nieuwe ontwerp klaar is’

,,Aan het nieuwe ontwerp wordt gewerkt”, zegt Saskia Steenbergen, woordvoerder van het Slingeland Ziekenhuis. ,,Het is nog onduidelijk wanneer dat klaar is. Pas dan vragen we een nieuwe omgevingsvergunning aan.”

Of dat vertraging oplevert is onduidelijk. Volgens Steenbergen is het nog steeds de bedoeling dat het nieuwe ziekenhuis volgens planning in 2026 in gebruik wordt genomen.

Onverkwikkelijke ruzie

Aanvankelijk zou er naast de oostelijke afslag aan de A18 een nieuw ziekenhuis worden gebouwd van 42.000 vierkante meter. Daardoor ging een streep na een onverkwikkelijke ruzie met ziekenhuis SKB in Winterswijk, waardoor medio 2020 een streep ging door de fusie van de twee Achterhoekse ziekenhuizen.

In juli 2021 meldde het Slingeland dat de nieuwbouw doorging op de beoogde plek, maar wel kleiner: het ziekenhuis wordt nu 33.000 vierkante meter groot.