Slingeland neemt oude boerderij in gebruik als ‘bouwbureau’ voor nieuwbouw ziekenhuis

't Mentingslag

De boerderij - ook wel ‘t Mentingslag genoemd - is een Saksische hallenboerderij, deels gebouwd in 1783. Toen het Slingeland halverwege het vorige decennium het oog liet vallen op de grond tegenover McDonalds bij de oostelijke afrit van de A18, was even de vraag of de boerderij wel gespaard bleef. Daar is inmiddels geen discussie meer over: de boerderij - die geen monumentale status heeft - blijft bestaan.