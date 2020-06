Slingeland Ziekenhuis maakt zelf medische hulpmiddelen met 3D-printer

In samenspraak met het St. Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk, waar ze al langer zo'n printer gebruiken, is verder gewerkt aan de ontwikkeling. Groot voordeel: de printer kan dag en nacht doorwerken. In de maakindustrie is deze technologie volkomen gebruikelijk, in ziekenhuizen nog niet. ,,Wij lopen altijd een beetje achteraan in de gezondheidszorg. Maar de tijden veranderen”, zegt Adriaensen.



Technologie speelt een steeds belangrijkere rol in de gezondheidszorg. Beeldbellen, monitoren op afstand, ze zijn in de toekomst onmisbaar. In dat kader is ook de 3D-printer aangeschaft, waarmee praktische hulpmiddelen in eigen huis kunnen worden gemaakt.



De komende tijd wordt er verder mee geëxperimenteerd. ,,In overleg met collega’s van bijvoorbeeld de OK kijken we welke handige oplossingen we kunnen bedenken om het werken prettiger te maken.”