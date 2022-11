Sneltrein Achterhoek komt er definitief dankzij 75 miljoen van het Rijk: in 20 minuten van Doetinchem naar Arnhem

Terminaal zieke Doetinchem­se zanger Peter Aalders krijgt afscheids­show: ‘Kennelijk heb ik toch iets betekend’

DOETINCHEM - Doetinchemmer Peter Aalders heeft naam gemaakt als blues-, rock- en soulzanger. Nu is hij ernstig ziek. Op 12 november is er een afscheidsconcert in de DRU in zijn geboorteplaats, onder de titel: Peter The Final Show. Stijf uitverkocht. ,,Ik wil wel iets neerzetten.”

8 november