Sneltrein tussen Doetinchem en Arnhem zorgt voor flinke tijdwinst, besluit volgend jaar

DOETINCHEM - Een sneltrein tussen de stations in Doetinchem en Arnhem levert een tijdswinst op van 13 tot 20 minuten. Daarvoor is dubbelspoor nodig tussen Didam en Doetinchem de Huet. De aanleg zou tussen de 63 en 80 miljoen euro moeten gaan kosten.

De provincie heeft opdracht gegeven om extra onderzoek te doen naar de effecten, kosten en baten, zodat in 2019 een definitief besluit genomen kan worden over de aanleg van het dubbelspoor. Vervolgens zal de aanleg zo'n 5 tot 7 jaar duren. De spitstrein zou dan op z'n vroegst in 2024 kunnen gaan rijden.

Het voorstel om deze variant verder uit te werken, wordt in juni voorgelegd aan de Provinciale Staten. Op het traject zou dan een zogenoemde RegioExpres moeten gaan rijden volgens Duits model. Het gaat om een sneltrein die in beide richtingen in de spits 1 keer per uur gaat rijden. De bedoeling is dat de trein vervolgens van Doetinchem naar Winterswijk doorrijdt als stoptrein.

Alternatieven

Bij het onderzoek naar de mogelijkheden van het huidige traject is gekeken naar drie alternatieven. Het verbeteren van de kwartierdienst; introductie van de RegioExpres in combinatie met de verbetering van de kwartierdienst; Een RegioExpres 2 keer per uur met vrije kruising bij Arnhem-Oost, spoorverdubbeling bij Gaanderen-Terborg en nog een extra perroncapaciteit bij station Zevenaar.