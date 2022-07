Soms is het toeval opmerkelijk, weet Rob na het schrijven van twee historische boeken

Toch maken al deze verhalen deel uit van een nieuw boek van ex-wethouder van Doetinchem Rob de Redelijkheid, 71 jaar oud en woonachtig in Gaanderen: de bundel Dertien historische verhalen over mensen, namen en gebeurtenissen in en rond de Achterhoek en Liemers.



De Redelijkheid (geboren Rotterdammer, opgeleid tot officier der mariniers en geografie en planologie gestudeerd in Nijmegen) heeft een voorliefde voor geschiedenis. ,,Ik heb het altijd al leuk gevonden. Op de voormalige GSGD in Doetinchem had ik in geschiedenisleraar Henk Stol een voorbeeld. Hij kon prachtig vertellen en heeft mijn interesse gewekt.”



Ruim anderhalf jaar geleden bracht hij een boek uit getiteld Stemmen uit het verleden, over de Achterhoek, over mensen, namen en gebeurtenissen. Ook daarin leek de verzameling een ratjetoe, zonder enige vorm van samenhang.